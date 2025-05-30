Снос во Владивостоке вьетнамского рынка на Второй Речке завершается

Во Владивостоке продолжается демонтаж вьетнамского рынка возле автовокзала на Второй Речке, который долгое время служил местом торговли одеждой, обувью, продуктами и услугами, включая парикмахерскую и кафе азиатской кухни. Работы по сносу, запланированные ещё в 2021 году, были отложены, но теперь администрация города приступила к их активному проведению. На месте рынка планируется строительство кольцевой дорожной развязки, о которой говорили несколько лет назад.
Рынок на улице Русская, 2а, пытались ликвидировать ещё с 2011 года после признания его объектов незаконными судом. Несмотря на это, часть торговых точек продолжала работать, а контейнеры со временем превратились в павильоны. В 2020 году суд вновь поддержал администрацию Владивостока в решении о демонтаже рынка для создания транспортного узла с разворотным кольцом. Пользователь территории не платил за размещение объектов, что также стало основанием для сноса.
В апреле 2021 года техника муниципального предприятия прибыла для демонтажа, но торговцам дали отсрочку, которая затянулась. По распоряжению администрации города от декабря 2024 года объекты признаны незаконными, и работы по демонтажу теперь ведёт администрация рынка — компания ООО «Дальтехресурс». На данный момент разобрана первая линия ларьков у проезжей части, однако второй ряд и парикмахерская ещё остаются.
Продавцы в спешке распродают оставшийся товар — одежду, обувь и мелкие хозяйственные товары. Многие отмечают сложности с вывозом имущества и отсутствием ясности, куда его переместить. Демонтаж планируется завершить до конца мая 2025 года. После этого на месте рынка появится современный транспортно-пересадочный узел, который станет важным элементом городской инфраструктуры.