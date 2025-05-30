Снос во Владивостоке вьетнамского рынка на Второй Речке завершается

Во Владивостоке продолжается демонтаж вьетнамского рынка возле автовокзала на Второй Речке, который долгое время служил местом торговли одеждой, обувью, продуктами и услугами, включая парикмахерскую и кафе азиатской кухни. Работы по сносу, запланированные ещё в 2021 году, были отложены, но теперь администрация города приступила к их активному проведению. На месте рынка планируется строительство кольцевой дорожной развязки, о которой говорили несколько лет назад.