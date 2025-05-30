Россиянам ограничили переводы на карту и снятия наличных: какие правила действуют с 30 мая

С 30 мая в России вступают в силу обновленные правила осуществления денежных переводов. Согласно новым требованиям, максимальная сумма перевода без открытия банковского счета не должна превышать 100 тысяч рублей. Изменения распространяются как на переводы, осуществляемые через специализированные сервисы без открытия счета, так и на транзакции с использованием банковских карт.
Введение новых ограничений основано на принятом законе, который устанавливает предельный размер подобных переводов. Законодательная инициатива направлена на сокращение рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, поскольку ранее подобные операции не регулировались строгими лимитами по объему. Какие правила при переводе денег действуют с 30 мая — в материале URA.RU.
Что изменится
До 30 мая граждане России имели возможность осуществлять анонимные переводы денежных средств на сумму до 15 тысяч рублей. При необходимости перевести большую сумму отправителю требовалось пройти процедуру упрощенной идентификации, предоставив банку паспортные данные. При этом открытие банковского счета не являлось обязательным, а максимальный размер подобных операций ранее не ограничивался. Согласно положениям нового федерального закона, с 30 мая клиенты, прошедшие упрощенную идентификацию, но не оформившие банковский счет, смогут переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Упрощенная идентификация осуществляется посредством электронных сервисов и онлайн-платформ, где для подтверждения личности достаточно предоставить паспортные данные. После прохождения данной процедуры граждане смогут осуществлять платежи через банки, платежные системы и электронные кошельки, однако только в пределах лимита, установленного законодательством.
Кроме того, банки получат право устанавливать лимит на снятие наличных через банкоматы в размере до 50 000 рублей на срок до 48 часов при обнаружении подозрительных операций. В случае попытки обналичивания значительных сумм будет проводиться дополнительная проверка на предмет возможного мошенничества.
Зачем потребовались изменения
Согласно информации, предоставленной Центробанком, в 2024 году на территории России было совершено 228 миллионов денежных переводов без открытия банковского счета плательщика. Общая сумма таких операций составила 1,89 триллиона рублей, из которых 293 миллиарда рублей были адресованы физическим лицам.
Введение нового регламента направлено на противодействие нелегальным финансовым потокам, отметил управляющий партнер компании Main Division Андрей Глушкин в комментарии NEWS.ru. По его словам, операции, проводимые без подтверждения личности отправителя в полном объеме, теперь будут подлежать более жесткому регулированию.
Какие еще есть ограничения для перевода денег
С 25 июля 2024 года для переводов между физическими лицами введен двухдневный «период охлаждения» в случае, если реквизиты получателя были замечены в мошеннических операциях. При попытке перевода средств на подозрительный счет банк обязан временно заблокировать транзакцию и оперативно уведомить клиента о том, что указанные реквизиты связаны с мошенничеством. Если спустя два дня клиент повторно инициирует перевод или проигнорирует предупреждение в течение указанного срока, средства будут перечислены предполагаемым злоумышленникам, а финансовая организация не будет нести ответственность за возможные последствия.
Дополнительно с 15 мая 2025 года начал действовать закон, устанавливающий «период охлаждения» для оформления кредитов и займов, что существенно ограничивает возможности дропперов по выводу и обналичиванию денежных средств. В частности, теперь им запрещено переводить себе или третьим лицам суммы, превышающие 100 тысяч рублей в месяц.
С 1 июня 2025 года вступают в силу изменения, предоставляющие Росфинмониторингу расширенные полномочия по блокировке финансовых операций физических лиц с целью борьбы с дропперами. Как отметил адвокат коллегии «Юрцентр» Александр Васильев, теперь уполномоченный орган может приостанавливать операции с денежными средствами или имуществом на срок до десяти суток без необходимости судебного решения, если есть основания полагать, что указанные активы получены преступным путем и используются для отмывания доходов.
Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК пояснил, что эти меры направлены прежде всего не против самих дропперов, зачастую не осознающих своей роли в преступных схемах, а против организаторов подобных сетей. Основная задача — выявление ключевых участников и их финансовых связей, блокировка соответствующих активов и привлечение виновных к ответственности.
Как банки блокируют подозрительные переводы
Сейчас банки обладают правом приостанавливать операции, вызывающие подозрения, со стороны отправителя. В частности, такие переводы могут быть заморожены на срок до двух дней при наличии сомнений в том, что действия совершаются под воздействием мошенников.
Основанием для принятия решения о блокировке служат признаки мошенничества, определенные Центробанком. К числу этих признаков относятся, в частности, сведения о получателе в соответствующих базах данных ЦБ или антифрод-системах банков, а также необычные параметры перевода — такие как сумма, частота, время или место осуществления операции. Дополнительно учитывается информация о возбужденных уголовных делах в отношении получателя, а также использование устройства, которое ранее фигурировало в мошеннических операциях и внесено в реестр регулятора.
Помимо этого, кредитные организации вправе ограничивать доступ к счетам в целях предотвращения отмывания средств, если выявлен сложный или нетипичный характер транзакции, не имеющей явного экономического обоснования. Также банки могут полностью заблокировать счет получателя при обнаружении его данных в базе Центробанка, отражающей случаи и попытки перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.
Что нужно знать при переводах денег
В процессе осуществления денежных переводов важно, прежде всего, тщательно проверять получателя средств. Даже незначительная сумма, отправленная лицу, включенному в перечень террористов или экстремистов, может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Также необходимо осознанно относиться к целям перевода: следует удостовериться в существовании товара или услуги, за которые производится оплата. Аналогичные меры предосторожности стоит соблюдать и при получении денежных средств. Рекомендуется внимательно следить за тем, от кого и с какой целью поступают средства. В случае, если поступление денег оказалось неожиданным, целесообразно обратиться за разъяснениями в службу поддержки банка и уточнить дальнейший порядок действий.