Россиянам ограничили переводы на карту и снятия наличных: какие правила действуют с 30 мая

С 25 июля 2024 года для переводов между физическими лицами введен двухдневный «период охлаждения» в случае, если реквизиты получателя были замечены в мошеннических операциях. При попытке перевода средств на подозрительный счет банк обязан временно заблокировать транзакцию и оперативно уведомить клиента о том, что указанные реквизиты связаны с мошенничеством. Если спустя два дня клиент повторно инициирует перевод или проигнорирует предупреждение в течение указанного срока, средства будут перечислены предполагаемым злоумышленникам, а финансовая организация не будет нести ответственность за возможные последствия.