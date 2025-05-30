В Ростове могут вновь открыть речной вокзал

Напомним, в Ростове возобновлены водные пассажирские перевозки на судах с подводными крыльями «Валдай». Сейчас действуют маршруты Ростов-Азов, Ростов-Семикаракорск с остановкой в Багаевской. К августу 2025 года должны быть запущены новые маршруты на «Метеоре».