В Ростове могут вновь открыть речной вокзал

В минтрансе региона отметили, что в настоящее время открывать речной вокзал в Ростове нецелесообразно.
Однако в дальнейшем после увеличения пассажирского флота и открытия новых направлений пассажирских перевозок это возможно.
Напомним, в Ростове возобновлены водные пассажирские перевозки на судах с подводными крыльями «Валдай». Сейчас действуют маршруты Ростов-Азов, Ростов-Семикаракорск с остановкой в Багаевской. К августу 2025 года должны быть запущены новые маршруты на «Метеоре».
В 2025 году новые плавучие причалы должны установить в Старочеркасской, Пухляковской, Семикаракорск и в Романовской.
В 2026 году планируется организовать маршруты в Кочетовскую, Усть-Донецк и Константиновск.
В планах властей в дальнейшем запустить маршруты из Ростова в Таганрог, Волгодонск и Волгоград, а также в Керчь и Ялту.