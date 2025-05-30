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В Ростове могут вновь открыть речной вокзал

В Ростове после увеличения пассажирского флота и географии поездок могут открыть речной вокзал. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на областной минтранс.

В минтрансе региона отметили, что в настоящее время открывать речной вокзал в Ростове нецелесообразно.

Однако в дальнейшем после увеличения пассажирского флота и открытия новых направлений пассажирских перевозок это возможно.

Напомним, в Ростове возобновлены водные пассажирские перевозки на судах с подводными крыльями «Валдай». Сейчас действуют маршруты Ростов-Азов, Ростов-Семикаракорск с остановкой в Багаевской. К августу 2025 года должны быть запущены новые маршруты на «Метеоре».

В 2025 году новые плавучие причалы должны установить в Старочеркасской, Пухляковской, Семикаракорск и в Романовской.

В 2026 году планируется организовать маршруты в Кочетовскую, Усть-Донецк и Константиновск.

В планах властей в дальнейшем запустить маршруты из Ростова в Таганрог, Волгодонск и Волгоград, а также в Керчь и Ялту.