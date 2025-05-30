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Власти Братска готовы взять новый коммерческий кредит под 27% годовых

Администрация Братска снова пробует найти банк, который даст в долг 145 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как следует из документации электронного аукциона по выбору финансовой организации, кредит планируется взять сроком на 830 календарных дней по максимальной ставке в 27,1%. Впрочем, ставка может быть снижена в ходе торгов. Прибыль банка от процентов в случае, если он предоставит займ по максимальной ставке, составит около 90 миллионов рублей.

Ранее власти Братска уже пытались взять в кредит 145 миллионов рублей. Тогда максимальная ставка была на уровне 22%, но такое предложение банки не заинтересовало. Теперь мэрия готова предложить более выгодные условия.

В этом году администрация Братска уже взяла в долг у коммерческих банков свыше 1 миллиарда рублей.

Сейчас муниципальный долг Братска составляет примерно 1,9 миллиарда рублей. Он сформировался в основном за счет коммерческих кредитов. На обслуживание муниципального долга в этом году власти города заложили в местном бюджете примерно 390 миллионов рублей.