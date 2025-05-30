В Перми «Магниту» запретили торговать на развес из-за грязи и пищевой моли

Супермаркет «Магнит» в Перми получил запрет на продажу продуктов на развес из-за грязи в зале и пищевой моли, сообщает краевое ГУФССП.
Множество нарушений, связанных с «весовыми» продуктами, были обнаружены в филиале сети на улице Крупской, 67 в жилом комплексе «Аврора». Во время проверки магазина выяснилось, что помещения супермаркета заражены продовольственными вредителями. В частности, специалисты обнаружили живых огнёвок, которые летали по залу, а также лапки и крылья мёртвых насекомых в конфетах.
Вопросы у проверяющих также вызвало качество уборки в магазине. Под стеллажами, на которых хранятся овощи и фрукты, нашли грязь, мусор и гнилые продукты. В супермаркете также отсутствовали условия для мытья тар и другого инвентаря. После проверки в отношении сети был составлен протокол о нарушении по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
«Суд признал АО “Тандер” виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и постановил на 20 суток приостановить в данной торговой точке продажу пищевой продукции, реализуемой на развес», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
После вынесения решения суда в супермаркет вышли судебные приставы Мотовилихинского района. Под присмотром сотрудников ведомства из зала убрали товары, продающиеся на развес. На время действия постановления приставы будут проверять то, как магазин выполняет решение суда.