В Перми «Магниту» запретили торговать на развес из-за грязи и пищевой моли

Вопросы у проверяющих также вызвало качество уборки в магазине. Под стеллажами, на которых хранятся овощи и фрукты, нашли грязь, мусор и гнилые продукты. В супермаркете также отсутствовали условия для мытья тар и другого инвентаря. После проверки в отношении сети был составлен протокол о нарушении по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».