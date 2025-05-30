Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00. Покупателям предложат спелую черешню, вишню, клубнику, свежие овощи и фрукты. Кроме того, на ярмарках будут продавать мед и орехи.
Ярмарки выходного дня будут работать по улицам:
— им. Героя Яцкова, 11;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26.
«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы», — напомнили в мэрии Краснодара.