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Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 31 мая

Черешню, вишню и клубнику будут продавать на ярмарках выходного дня в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00. Покупателям предложат спелую черешню, вишню, клубнику, свежие овощи и фрукты. Кроме того, на ярмарках будут продавать мед и орехи.

Ярмарки выходного дня будут работать по улицам:

— им. Героя Яцкова, 11;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26.

«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы», — напомнили в мэрии Краснодара.