В Новосибирске нашли 36 опасных дефектов на мостах — подрядчикам дали месяц на исправление

Специалисты муниципального казенного учреждения «Гормост» провели масштабную проверку транспортной инфраструктуры города, находящейся на гарантийном обслуживании. В ходе комиссионных осмотров 14 ключевых объектов, включая путепровод на Советском шоссе, мосты через реки Тулу и Иню, а также путепровод на улице Добролюбова, были выявлены различные дефекты, требующие устранения.