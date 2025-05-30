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В Новосибирске нашли 36 опасных дефектов на мостах — подрядчикам дали месяц на исправление

В отношении недобросовестных исполнителей, не выполнивших свои обязательства в установленные сроки, учреждение готовит пакет документов для подачи в суд.

Источник: Om1 Новосибирск

Специалисты муниципального казенного учреждения «Гормост» провели масштабную проверку транспортной инфраструктуры города, находящейся на гарантийном обслуживании. В ходе комиссионных осмотров 14 ключевых объектов, включая путепровод на Советском шоссе, мосты через реки Тулу и Иню, а также путепровод на улице Добролюбова, были выявлены различные дефекты, требующие устранения.

«Подрядным организациям направлены требования об устранении недостатков в течение месяца. На сегодня устранено 36 дефектов, работы ведутся еще на двух», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В отношении недобросовестных исполнителей, не выполнивших свои обязательства в установленные сроки, учреждение готовит пакет документов для подачи в суд.