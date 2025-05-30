В Новосибирске нашли 36 опасных дефектов на мостах — подрядчикам дали месяц на исправление

Специалисты муниципального казенного учреждения «Гормост» провели масштабную проверку транспортной инфраструктуры города, находящейся на гарантийном обслуживании. В ходе комиссионных осмотров 14 ключевых объектов, включая путепровод на Советском шоссе, мосты через реки Тулу и Иню, а также путепровод на улице Добролюбова, были выявлены различные дефекты, требующие устранения.
«Подрядным организациям направлены требования об устранении недостатков в течение месяца. На сегодня устранено 36 дефектов, работы ведутся еще на двух», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В отношении недобросовестных исполнителей, не выполнивших свои обязательства в установленные сроки, учреждение готовит пакет документов для подачи в суд.