Тарифы на вывоз мусора в Татарстане: кто регулирует и как начисляется плата

Увеличение стоимости после появления на рынке данного вида услуг региональных операторов связано с охватом услуги по обращению с ТКО всех сельских поселений республики (увеличение объема в среднем на 50%), соответственно, увеличением затрат на захоронение и обработку ТКО и увеличением транспортных расходов; появлением платы за НВОС «экологического налога»; возникновением собственных расходов региональных операторов; с нормативами накопления, установленными постановлением Кабинета министров РТ выше ранее применяемых. А также с ликвидацией перекрестного субсидирования между группами потребителей — ранее совокупная стоимость сбора, вывоза и захоронения ТКО у промышленных предприятий доходила до 1500 ₽/куб. м. В настоящее время тариф установлен единый для всех групп потребителей.