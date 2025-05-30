Тарифы на вывоз мусора в Татарстане: кто регулирует и как начисляется плата

«Договорные отношения в части ТКО у потребителей возможны только с региональным оператором».
Лариса Васильевна, какие тарифы в сфере обращения ТКО регулируются в Татарстане?
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» Госкомитет РТ по тарифам устанавливает предельные тарифы в сфере обращения с ТКО:
— единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО;
— тариф на обработку ТКО;
— тариф на обезвреживание ТКО;
— тариф на захоронение ТКО;
— тариф на энергетическую утилизацию.
При определении единого тарифа на услуги регионального оператора не учитываются его затраты на утилизацию твердых коммунальных отходов.
Давайте поясним, в чем разница между операторами в сфере обращения с ТКО и региональными операторами?
Оператор по обращению с ТКО — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Региональный оператор по обращению с ТКО — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками, которые этот мусор образуют и складируют в местах, находящихся в зоне деятельности конкретного регоператора. Таким образом, договорные отношения в части твердых коммунальных отходов у конечных потребителей возможны только с региональным оператором.
Регулируются ли тарифы на перевозку отходов?
Тарифы на транспортирование отходов отдельно не устанавливаются. Расходы на транспортирование ТКО включены в состав расходов региональных операторов.
«Региональный оператор может применять меньшую цену от установленного тарифа».
Как начисляется плата за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО в Татарстане?
При раздельном накоплении сортированных отходов размер платы для потребителей в жилых помещениях определяется на основании объема вывезенных контейнеров с отходами. Регоператор отвечает за ТКО с момента погрузки отходов в мусоровоз, а также за уборку самих мест погрузки.
Для населения оплата по факту вывезенного мусора возможна лишь при внедрении системы раздельного накопления сортированных отходов, а в остальных случаях применим нормативный расчет.
Какие тарифы на услуги региональных операторов утверждены в Татарстане? На каком ресурсе опубликована информация?
Предельные тарифы для региональных операторов на 2025 год утверждены постановлениями Госкомитета РТ по тарифам в конце 2024 года и опубликованы на официальном сайте ведомства. Они установлены в следующих размерах:
Западная зона (Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»):
— с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года — 549,58 ₽/куб. м (с учетом НДС);
— с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года — 598,49 ₽/куб. м;
Восточная зона («Гринта»):
— с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года — 549,55 ₽/куб. м;
— с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года — 614,95 ₽/куб. м.
Может ли при начислении платы за услуги в сфере обращения с ТКО применяться тариф, отличный от установленного Госкомитетом РТ по тарифам?
Работы в области обращения с ТКО проводятся по ценам, определенным соглашением сторон, но они не должны превышать предельные тарифы, установленные уполномоченными представителями исполнительной власти субъекта страны. Таким образом, региональный оператор может применять меньшую цену от установленного тарифа.
«Выросли затраты на захоронение и обработку ТКО, а также транспортные расходы».
Почему с появлением региональных операторов произошло увеличение стоимости услуги в сфере обращения с ТКО?
Увеличение стоимости после появления на рынке данного вида услуг региональных операторов связано с охватом услуги по обращению с ТКО всех сельских поселений республики (увеличение объема в среднем на 50%), соответственно, увеличением затрат на захоронение и обработку ТКО и увеличением транспортных расходов; появлением платы за НВОС «экологического налога»; возникновением собственных расходов региональных операторов; с нормативами накопления, установленными постановлением Кабинета министров РТ выше ранее применяемых. А также с ликвидацией перекрестного субсидирования между группами потребителей — ранее совокупная стоимость сбора, вывоза и захоронения ТКО у промышленных предприятий доходила до 1500 ₽/куб. м. В настоящее время тариф установлен единый для всех групп потребителей.
Почему повысились тарифы на вывоз мусора в 2025 году?
На изменение тарифов повлияло сразу несколько факторов, связанных с прогнозом социально-экономического развития страны:
— рост индекса потребительских цен, который в 2025 году прогнозируется на уровне 5,8%;
— рост цен на горюче-смазочные материалы с учетом скачка цен на топливо в 2024 году;
— рост цен, установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов;
— повышение заработной платы основного производственного и цехового персонала;
— перенаправление транспортных потоков твердых коммунальных отходов;
— закрытие полигонов захоронения ТКО;
— ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО.
«Для перерасчета услуги за ТКО нужно предоставить региональному оператору список документов».
Каким документом закреплены нормативы накопления ТКО?
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан». Консультацию по значению нормативов накопления можно получить в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Какую информацию обязаны публиковать в открытом доступе для людей организации, работающие в сфере обращения с ТКО?
На официальном сайте Госкомитета РТ по тарифам в разделе «Раскрытие информации» публикуется общая информация об организациях, предельные тарифы в сфере обращения с ТКО, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционные программы.
Какие документы потребуются жителям домов для перерасчета стоимости услуги по обращению с ТКО при непредвиденной ситуации, к примеру, в случае пожара?
Для перерасчета услуги за ТКО нужно предоставить региональному оператору список документов:
— заявление для перерасчета;
— справку, выданную пожарной инспекцией МЧС, с указанием степени повреждения жилого объекта;
— документы жилищной комиссии о признании жилого объекта непригодным для проживания с указанием соответствующих оснований и даты. Заявление и документы нужно направить через отделения ЕРЦ — АО «Татэнергосбыт» либо непосредственно напрямую региональному оператору, оказывающему услугу.
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