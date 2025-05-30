Еще один вестибюль петербургского метро закроют на капремонт: сроки сдвинули

Было принято решение отремонтировать наклонный ход, машинный зал, поменять устаревшие эскалаторы. В конце прошлого года на сайте госзакупок был объявлен соответствующий конкурс. Цена контракта составила 87,2 млн рублей. Планировалась, что результаты объявят в январе. Однако у надзорного ведомства после жалобы одной из компаний возникли вопросы, уточняет Neva.Today.