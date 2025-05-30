Еще один вестибюль петербургского метро закроют на капремонт: сроки сдвинули

«Запланирован ремонт второго вестибюля и наклонного хода станции метро “Площадь Восстания”, который был открыт в августе 1960 года», — пишут СМИ.
Было принято решение отремонтировать наклонный ход, машинный зал, поменять устаревшие эскалаторы. В конце прошлого года на сайте госзакупок был объявлен соответствующий конкурс. Цена контракта составила 87,2 млн рублей. Планировалась, что результаты объявят в январе. Однако у надзорного ведомства после жалобы одной из компаний возникли вопросы, уточняет Neva.Today.
В конце мая метрополитен разместил закупку повторно. Почти ничего не изменилось, кроме графика проведения работа. Подрядчик должен сдать проект не до 25 февраля 2027, а до 12 июля 2027 года.