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Еще один вестибюль петербургского метро закроют на капремонт: сроки сдвинули

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая, ФедералПресс. Сроки ремонта станции метро «Площадь Восстания» в Северной столице сдвинулись после решения антимонопольной службы. Метрополитен вновь ищет подрядчика.

Источник: РИА "Новости"

«Запланирован ремонт второго вестибюля и наклонного хода станции метро “Площадь Восстания”, который был открыт в августе 1960 года», — пишут СМИ.

Было принято решение отремонтировать наклонный ход, машинный зал, поменять устаревшие эскалаторы. В конце прошлого года на сайте госзакупок был объявлен соответствующий конкурс. Цена контракта составила 87,2 млн рублей. Планировалась, что результаты объявят в январе. Однако у надзорного ведомства после жалобы одной из компаний возникли вопросы, уточняет Neva.Today.

В конце мая метрополитен разместил закупку повторно. Почти ничего не изменилось, кроме графика проведения работа. Подрядчик должен сдать проект не до 25 февраля 2027, а до 12 июля 2027 года.