Детский сад за 453 млн рублей построят в Нижнем Новгороде

МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» объявило конкурс на строительство детского сада рядом с деревней Кузнечиха. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно информации, детский сад появится в Советском районе. Площадь участка составит 1, 228 га. Двухэтажное здание будет рассчитано на 220 детей. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 452,7 млн рублей.
Средства будут направлены из городского, регионального и федерального бюджета. Итоги конкурса будут подведены 19 июня.