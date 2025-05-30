В Новосибирске ищут разработчиков новой схемы метро за 50 млн

В Новосибирске стартовал конкурсный отбор на создание обновленной концепции развития городской подземки. Предельная стоимость контракта составляет 50 миллионов рублей, а прием заявок продлится до 16 июня.
Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (МКУ «УЗТИИС») анонсировало тендер на актуализацию генерального плана развития новосибирского метрополитена. Победителю предстоит разработать проект, учитывающий два этапа строительства: горизонты 2030 и 2055 годов.
В обязанности исполнителя входит подготовка:
• подробной карты метрополитена, включающей в себя маршруты будущих линий, местоположение станций и пересадочных узлов;
• плана размещения входных павильонов, депо, тоннелей и надземных участков;
• экономического обоснования сроков и стоимости строительных работ.
Срок исполнения контракта — 250 дней с момента его подписания. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Новая схема призвана сформировать долгосрочную стратегию развития транспортной системы Новосибирска, обеспечивая комфорт и доступность метро для жителей новых районов города.