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В Новосибирске ищут разработчиков новой схемы метро за 50 млн

Подрядчику предстоит разработать проект с учётом двух этапов строительства: до 2030 и до 2055 года. Срок выполнения работ — 250 дней.

Источник: Freepik

В Новосибирске стартовал конкурсный отбор на создание обновленной концепции развития городской подземки. Предельная стоимость контракта составляет 50 миллионов рублей, а прием заявок продлится до 16 июня.

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (МКУ «УЗТИИС») анонсировало тендер на актуализацию генерального плана развития новосибирского метрополитена. Победителю предстоит разработать проект, учитывающий два этапа строительства: горизонты 2030 и 2055 годов.

В обязанности исполнителя входит подготовка:

• подробной карты метрополитена, включающей в себя маршруты будущих линий, местоположение станций и пересадочных узлов;

• плана размещения входных павильонов, депо, тоннелей и надземных участков;

• экономического обоснования сроков и стоимости строительных работ.

Срок исполнения контракта — 250 дней с момента его подписания. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Новая схема призвана сформировать долгосрочную стратегию развития транспортной системы Новосибирска, обеспечивая комфорт и доступность метро для жителей новых районов города.