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Снопков: мобильный интернет в Беларуси к 2030 году будет «летать»

Власти республики ставят задачу профильным службам обеспечить высокую скорость интернета.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Обеспечение мобильной связи является одним из жизненно важных вопросов, заявил первый вице-премьер Николай Снопков, передает корреспондент Sputnik.

Ссылаясь на данные Минсвязи, он отметил, что покрытие мобильным интернетом в стране составляет 98%. При этом скорость передачи данных пока еще недостаточно высокая.

«Мы все с вами знаем, что такое качество связи. Даже по дороге М-1. Поэтому задача стоит не покрытие, а скорость», — сказал Снопков.

По его словам, к 2030 году поставлена такая задача — с ежегодной этапностью, чтобы с каждый год чувствовались изменения в скорости интернета.

«Я вас заверяю, что к 2030 году у нас интернет будет летать. Везде», — пояснил вице-премьер, выступая в пятницу в Верховном суде с докладом об итогах и перспективах социально-экономического развития страны.

По его словам, нужно еще проделать большую работу, в том числе инфраструктурную.

Ранее в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 139 «О реализации инвестиционного проекта», который предусматривает создание в стране сети 5G. Создавать новую сеть будут в 2025—2034 годах.