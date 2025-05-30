Снопков: мобильный интернет в Беларуси к 2030 году будет «летать»

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Обеспечение мобильной связи является одним из жизненно важных вопросов, заявил первый вице-премьер Николай Снопков, передает корреспондент Sputnik.
Ссылаясь на данные Минсвязи, он отметил, что покрытие мобильным интернетом в стране составляет 98%. При этом скорость передачи данных пока еще недостаточно высокая.
«Мы все с вами знаем, что такое качество связи. Даже по дороге М-1. Поэтому задача стоит не покрытие, а скорость», — сказал Снопков.
По его словам, к 2030 году поставлена такая задача — с ежегодной этапностью, чтобы с каждый год чувствовались изменения в скорости интернета.
«Я вас заверяю, что к 2030 году у нас интернет будет летать. Везде», — пояснил вице-премьер, выступая в пятницу в Верховном суде с докладом об итогах и перспективах социально-экономического развития страны.
По его словам, нужно еще проделать большую работу, в том числе инфраструктурную.
Ранее в апреле президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 139 «О реализации инвестиционного проекта», который предусматривает создание в стране сети 5G. Создавать новую сеть будут в 2025—2034 годах.