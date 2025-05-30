Кому придется платить деньги за регистрацию смартфона в Казахстане

«Не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости (на смартфоны — прим. ред.), потому что для официальных игроков это повышение их доходов. Потому что мобильные аппараты будут завозиться официально в “белую”. Мы проанализировали рыночную ситуацию — до введения этой реформы 75% мобильных аппаратов завозили в “серую”, это более 100 млрд тенге, недополученных в бюджет страны. То есть мы считаем, что это надо исправлять. Нет никакой монополии на это», — отметил министр.