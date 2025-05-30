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Кому придется платить деньги за регистрацию смартфона в Казахстане

Новые правила ввоза смартфонов в Казахстан требуют оплаты услуги верификации в размере 1 МРП. Однако данная процедура оказалась платной не для всех. Кого именно это затронет, узнайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек — 25 мая.

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка — эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

Кто и сколько платит

Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), объяснил в кулуарах Astana International forum, что с введением новых правил платная верификация полагается для именно юридических лиц, импортирующих смартфоны.

Так, с 25 мая они должны будут заплатить за каждое устройство по 1 МРП, что равно 3 932 тенге на 2025 год. А для физлиц эта процедура проводится бесплатно.

Как пройти верификацию физлицам

Казахстанцам, которые купили смартфон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, есть возможность верифицировать его до 25 июня.

Для этого нужно зайти на портал «Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств».

На главной странице необходимо указать свой ИИН и далее через ЭЦП зарегистрироваться и подписать пользовательское соглашение. Это позволит перейти в личный кабинет пользователя.

Затем слева выбрать «Создать заявку» — «Верификация устройств». В открывшемся окне заполняются необходимые данные: тип заявки, бренд смартфона, модель, серийный и IMEI-номера (их может быть два, а узнать коды можно при наборе комбинации *#06#). Затем нужно лишь подписать заявку и ожидать результата, который отобразится в разделе «Мои заявки»- «Верификация устройств».

Здесь также можно проверить смартфон перед покупкой через его IMEI-код.

Как эти нормы отразятся на ценах

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал опасения граждан по поводу роста стоимости смартфонов на фоне данных нововведений.

«Не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости (на смартфоны — прим. ред.), потому что для официальных игроков это повышение их доходов. Потому что мобильные аппараты будут завозиться официально в “белую”. Мы проанализировали рыночную ситуацию — до введения этой реформы 75% мобильных аппаратов завозили в “серую”, это более 100 млрд тенге, недополученных в бюджет страны. То есть мы считаем, что это надо исправлять. Нет никакой монополии на это», — отметил министр.