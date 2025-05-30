Сроки реконструкции дома Басевича продлили до конца 2026 года

В комитете по строительству подчеркнули, что «в процессе реконструкции открылись новые детали», продление контракта было необходимо для корректировки проектной документации и ее повторного согласования. При этом срок действия разрешения на строительство на участке истекает 15 июня 2025 года.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о непростой судьбе дома Басевича. Историческое здание, которое неоднократно горело и в котором проживали лица без определенного места жительства, частично демонтировали в 2023 году. Действия подрядчика и заказчика возмутили градозащитников, которые добивались полного восстановления здания и оспаривали разрешение на строительство в судах.
Сейчас оставшуюся часть дома встраивают в бетонные конструкции нового здания. После реконструкции там появятся апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Изначально работы планировали завершить в 2024 году, после чего сроки начали сдвигать.