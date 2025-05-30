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Водный транспорт присоединят к «СберТройке» в Новосибирске

Сейчас завершается финальное тестирование оборудования.

В Новосибирске на речных судах внедряется безналичная система расчетов «СберТройка». Как сообщили в «Речфлоте», в настоящий момент проходит заключительное тестирование необходимой аппаратуры. Полное подключение планируется завершить в течение семи дней.

В настоящее время оплата за проезд по речным маршрутам принимается исключительно в виде наличных средств. Действующие тарифы таковы:

— Маршрут от Речного вокзала до Седовой Заимки обойдется от 116 до 159 рублей, детский билет — от 58 до 79 рублей;

— Проезд от Речного вокзала до Северо-Чемского стоит 53 рубля, для детей — 26 рублей;

— Цена билета от Речного вокзала до СНТ «Тихие зори» составляет 95 рублей, детского — 48 рублей.

Новосибирская область является одним из первых регионов, где «СберТройка» будет применяться и на водном транспорте.