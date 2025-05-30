Водный транспорт присоединят к «СберТройке» в Новосибирске

В Новосибирске на речных судах внедряется безналичная система расчетов «СберТройка». Как сообщили в «Речфлоте», в настоящий момент проходит заключительное тестирование необходимой аппаратуры. Полное подключение планируется завершить в течение семи дней.
В настоящее время оплата за проезд по речным маршрутам принимается исключительно в виде наличных средств. Действующие тарифы таковы:
— Маршрут от Речного вокзала до Седовой Заимки обойдется от 116 до 159 рублей, детский билет — от 58 до 79 рублей;
— Проезд от Речного вокзала до Северо-Чемского стоит 53 рубля, для детей — 26 рублей;
— Цена билета от Речного вокзала до СНТ «Тихие зори» составляет 95 рублей, детского — 48 рублей.
Новосибирская область является одним из первых регионов, где «СберТройка» будет применяться и на водном транспорте.