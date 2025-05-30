Новосибирск преображается: 100 тротуаров отремонтируют за 320 млн руб

В Новосибирске полным ходом идёт масштабная программа по обновлению пешеходных зон: на сегодняшний день завершены работы на 18 участках, ещё 20 находятся в стадии активного ремонта. Как сообщается на официальном сайте городской администрации, «в текущем строительном сезоне планируется отремонтировать более 100 тротуаров на общую сумму 320,5 млн рублей из городского и областного бюджетов».
В перечень объектов вошли как оживлённые центральные улицы (Гоголя, Советская), так и новые пешеходные зоны в разных районах города, включая Танковую, Кропоткина, Плановую и другие улицы.
Особое внимание уделяется не только ремонту существующих, но и созданию новых пешеходных пространств: запланировано строительство тротуарных зон на ул. Звёздной и Коминтерна, расширение на Волочаевской, продление на Забалуева. Все подрядные организации уже приступили к работам и должны завершить их осенью 2025 года в соответствии с условиями контрактов. Этот масштабный проект направлен на создание комфортной городской среды и повышение безопасности пешеходов во всех районах Новосибирска.