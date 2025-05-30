Новосибирск преображается: 100 тротуаров отремонтируют за 320 млн руб

Особое внимание уделяется не только ремонту существующих, но и созданию новых пешеходных пространств: запланировано строительство тротуарных зон на ул. Звёздной и Коминтерна, расширение на Волочаевской, продление на Забалуева. Все подрядные организации уже приступили к работам и должны завершить их осенью 2025 года в соответствии с условиями контрактов. Этот масштабный проект направлен на создание комфортной городской среды и повышение безопасности пешеходов во всех районах Новосибирска.