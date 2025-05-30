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Средняя зарплата на юге России может достигнуть 130 тысяч рублей к 2030 году

Средняя зарплата в регионах Южного федерального округа может достичь 115−130 тыс. руб. к 2030 году. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на исполнительного директора Института экономики роста им. Столыпина П. А. Антона Свириденко.

Источник: Коммерсантъ

По мнению эксперта, юг России в ближайшие 5−10 лет превратится в один из ведущих центров экономического роста страны. Среди ключевых показателей развития региона он выделил ежегодный рост реальных доходов населения на 10−12% и увеличение совокупного ВРП ЮФО на 7−8%.

Повлиять на благосостояние жителей южных регионов может развитие современных производств товаров и расширение сферы услуг в ведущих секторах экономики. Также важную роль сыграют создание новых рабочих мест в сельской местности, диверсификация экономики и формирование новых производственных цепочек.

Драйверами экономики ЮФО могут стать развитие производства и экспорта сельхозпродукции, туризм и сопутствующие услуги, строительство, транспортно-логистический сектор, обрабатывающие производства и инновации.