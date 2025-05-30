Средняя зарплата на юге России может достигнуть 130 тысяч рублей к 2030 году

Средняя зарплата в регионах Южного федерального округа может достичь 115−130 тыс. руб. к 2030 году. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на исполнительного директора Института экономики роста им. Столыпина П. А. Антона Свириденко.