В Ростове-на-Дону не остановили перенос порта на левый берег

В Ростове-на-Дону не остановили проект по переносу мощностей порта на левый берег, в промзону «Заречная». Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает портал domostroydon.ru.
— В рамках масштабного инвестпроекта подготовили проект для прохождения экспертизы. Планируемый срок ее прохождения — конец текущего года, — цитируют в публикации официальный ответ властей.
Также говорится, что завершить все поставленные задачи должны в 2026 году.
Добавим, землю на территории промзоны «Заречная» Ростовский порт может взять в аренду без торгов на 10 лет. Речь идет о территории площадью около 15 га. Предполагается, земельный участок на Береговой, где сейчас находится порт, передадут в собственность города.