В мясе из омского магазина «Светофор» нашли опасную бактерию

В Омской области проверили мясную продукцию местных производителей и нашли в ней опасные бактерии — листерии. Такие результаты показали лабораторные исследования специалистов регионального Россельхознадзора.
В мае 2025 года специалисты Россельхознадзора взяли пробы мяса в магазинах «Светофор». В двух образцах обнаружили листерию: в куриной голени от ИП Шаркова и в шашлыке «Классический» от компании «Агроснаб Плюс», оба — из Омска.
Листерия — опасная бактерия, которая может вызвать серьезное заболевание Листериоз, особенно опасное для беременных женщин, пожилых людей, новорождённых и тех, у кого слабый иммунитет. Она может размножаться даже в холодильнике при низких температурах.
Заразиться можно, если мясо плохо обработано или нарушены санитарные правила при производстве. Симптомы появляются через несколько часов после еды и включают тошноту, рвоту и диарею. В тяжёлых случаях болезнь может привести к смерти.
Россельхознадзор уже принимает меры, чтобы убрать опасную продукцию с рынка и не допустить её продажи. Покупателям советуют внимательно смотреть на производителя и срок годности мяса перед покупкой.