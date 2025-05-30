Авто Mail: дочерняя компания Toyota вернула в Россию пять известных моделей

Так, в автосалоне «Тойота Центр Каширский» на МКАД, который входит в холдинг «СП Бизнес Кар», можно купить внедорожник Land Cruiser Prado 2024 года выпуска за 10,7 млн рублей без учета выгод. Также есть возможность приобрести кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска с мотором 2.0 за 6,5 млн рублей, а за 5,7 млн рублей — новый Toyota RAV4 пятого поколения.