В Перми бизнесменов осудили за поставку фальсификата в больницы края

«Суд с учётом позиции государственного обвинения назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами от 600 до 700 тыс рублей, с запретом заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением, реализацией медицинских изделий на срок от 3 до 4 лет», — рассказывает краевая прокуратура.