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В Перми бизнесменов осудили за поставку фальсификата в больницы края

Они заключили госконтракт на 65 миллионов рублей.

Бизнесмены в Перми предстали перед судом за поставку в больницы региона фальсифицированных респираторов, сообщает краевая прокуратура.

Заседание по уголовному делу в отношении пермских предпринимателей прошло в Ленинском районном суде. Как выяснило следствие, в 2020 году несколько организаций заключили госконтракт на сумму более 65 миллионов рублей. Согласно условиям, бизнесмены должны были поставить в медицинские учреждения региона респираторы. Продукция, которая поступила в больницы по итогу, оказалась фальсифицированной.

В отношении руководителей организаций были возбуждены дела по статьям УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» и «Сбыт фальсифицированных медицинских изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Инстанция Ленинского района Перми признала руководителей виновными.

«Суд с учётом позиции государственного обвинения назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами от 600 до 700 тыс рублей, с запретом заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением, реализацией медицинских изделий на срок от 3 до 4 лет», — рассказывает краевая прокуратура.

Инстанция также удовлетворила иск о взыскании суммы ущерба в пользу государства. Во время расследования на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму порядка 30 миллионов рублей.