Некоторых жителей Новосибирской области коснётся повышение пенсии с 1 июня

В Новосибирской области, как и во всех других регионах страны, местным жителям, кто достиг 80-летнего возраста, поднимут пенсии. Таким гражданам начислят удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии. Таким образом, ежемесячная прибавка составит 8728 рублей.