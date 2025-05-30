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Некоторых жителей Новосибирской области коснётся повышение пенсии с 1 июня

Изменения коснутся пенсионеров старше 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области, как и во всех других регионах страны, местным жителям, кто достиг 80-летнего возраста, поднимут пенсии. Таким гражданам начислят удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии. Таким образом, ежемесячная прибавка составит 8728 рублей.

Нововведение начнёт действовать уже с 1 июня текущего года. Помимо этого надбавку получат пенсионеры, которым в мае была установлена первая группа инвалидности. Такие граждане получат на 1314 рублей больше.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что с 1 августа новосибирским пенсионерам проиндексируют пенсии. Перерасчет будет автоматический на основании накопленных баллов.