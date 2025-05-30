Нефтедобыча в Казахстане достигнет пика в ближайшие 5 лет — Миннацэкономики

Когда мы общаемся в своей работе с международными рейтинговыми агентствами, несмотря на то, что они смотрят на нашу экономику под лупой, даже для них оказывается сюрпризом то, что в значительной степени диверсификация уже была успешной. Доля нефтяной отрасли сегодня в ВВП около 8−9%, им прям приходится опять открыть свои бумаги, проверить, и действительно в этом убедиться. То есть доля нефтяной отрасли действительно падает. Падает за счет того, что другие отрасли, прежде всего обрабатывающие отрасли, растут опережающими темпами. И в прошлом году мы могли это наблюдать в очередной раз.