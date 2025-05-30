Нефтедобыча в Казахстане достигнет пика в ближайшие 5 лет — Миннацэкономики

Добыча нефти в Казахстане достигнет пика в ближайшие 5 лет. К этому времени в стране будут добывать до 105 млн тонн сырья. Об этом в ходе панельной сессии «Евразия: открытие возможностей роста, принятие глобальных тенденций», проведенной в рамках Astana International Forum-2025, сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Когда мы общаемся в своей работе с международными рейтинговыми агентствами, несмотря на то, что они смотрят на нашу экономику под лупой, даже для них оказывается сюрпризом то, что в значительной степени диверсификация уже была успешной. Доля нефтяной отрасли сегодня в ВВП около 8−9%, им прям приходится опять открыть свои бумаги, проверить, и действительно в этом убедиться. То есть доля нефтяной отрасли действительно падает. Падает за счет того, что другие отрасли, прежде всего обрабатывающие отрасли, растут опережающими темпами. И в прошлом году мы могли это наблюдать в очередной раз.
Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2024 года составил 87,7 млн тонн. Это на 2,4% меньше, чем в 2023 году.
«Несмотря на это, оставшаяся часть экономики росла опережающими высокими темпами, и совокупный рост составил 4,8%. Это объективно высокий показатель в 1,5 раза, который превышает мировой уровень. Что касается экспорта, ситуация такая же. Отмечается опережающий рост ненефтяных сегментов. В частности, обработанная продукция сегодня уже составляет около 35% экспорта Казахстана. Рост в прошлом году составил 12% в долларовом эквиваленте. То есть это очень высокий темп роста. Из-за того, что добыча ограничена объективно по природным факторам, есть мнение, что она достигнет пика в течение 5 лет на уровне 105 млн тонн нефти», — уточнил Арман Касенов.
По его словам, в экономике страны не будет «абсолютно никаких сюрпризов».
«И если мы спросим правительство любой страны, ответ будет такой. Мы хотели бы видеть в структуре ВВП отрасли, у которых, во-первых, высокая производительность труда. Во-вторых, высокая экспортопригодность», — добавил вице-министр.
Он подчеркнул, что у Казахстана есть возможность существенно увеличить долю отраслей переработки сырья, что отражено в национальном плане развития до 2029 года.
99% экспортируемой меди не обработано либо низко обработано, 77% свинца, 87% алюминия. То есть у нас есть огромный потенциал увеличить добавленную стоимость, к примеру, в металлургии за счет того, что мы увеличим долю переработанной продукции, которая экспортируется, а также за счет того, что мы увеличим передел. Таких проектов, по нашим первичным расчетам, которые мы можем реализовать в среднесрочной перспективе, огромное количество на сумму около 100 миллиардов долларов. На самом деле проекты уже на сумму около 20 миллиардов долларов уже реализуются, которые создадут около 20 тыс. рабочих мест.
Ожидается значительный прирост валовой добавленной стоимости в отраслях по переработке сырья, включая нефть, газ, металлы, продукцию АПК, куда входит химическая отрасль.
«Мы можем кратно увеличить ВДС в данных отраслях. На эти отрасли приходится на данный момент около 70% промышленности Казахстана. Можете себе представить, как многократный рост валовой добавленной стоимости в них может положительно сказаться на всей оставшейся экономике. Для того, чтобы максимально способствовать развитию инвестиций в данных отраслях, мы уже осознанно увеличили инвестиционную активность через национальные финансовые институты развития, поэтому в этом году капитал холдинга “Байтерек” будет увеличен на 1 трлн тенге, это около 2 млрд долларов для того, чтобы быть способным уже в этом году профинансировать проектов на сумму около 14−15 млрд долларов», — пояснил он.
Совокупные инвестиции предположительно составят 100 млрд долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане планируют переработать 17,6 млн тонн нефти. Производство нефтепродуктов запланировано в объеме 14,6 млн тонню.
После завершения реализации проекта расширения ТОО СП «CaspiBitum», которое ожидается в конце мая 2025 года, мощность его переработки увеличится с 1 млн тонн до 1,5 млн тонн. Итого совокупный объем перерабатывающих мощностей в 2026 году вырастет с 18 млн до 18,5 млн тонн в Казахстане.