Пока в Хельсинки еще раздавались радостные возгласы по поводу расширения НАТО на восток, первым «подарком» для Финляндии от России за вступление в НАТО стал огромный счет в 3 млрд евро. Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» подала иск против Финляндии в Международный арбитражный суд, требуя возместить огромные убытки, причиненные односторонним расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Причем это не обычный деловой спор, а юридическая тяжба, окутанная дымом геополитики, говорится в статье.
Выверенный ответ России
В мае 2022 года Финляндия внезапно прекратила реализацию проекта строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1» из-за «геополитических рисков». Изначально планировалось, что в этом проекте, в котором России принадлежит 34% акций, а общий объем инвестиций которого превышает 4,9 млрд евро, будет использоваться российский реактор третьего поколения ВВЭР-1200. Но проект стал жертвой резкой смены политических ветров, отмечает автор статьи.
По состоянию на апрель 2023 года Россия подала в Международный арбитражный суд шесть исков, а общая сумма требований возросла с первоначального взыскания кредита в 920 млн евро до комплексной компенсации в 3 млрд евро.
Ловушка для Финляндии: иллюзия безопасности в обмен на экономический крах
Решение Финляндии вступить в НАТО было представлено западными СМИ как «победа маленькой страны над гегемонией». Однако это решение больно ударило по экономике Финляндии: цены на энергоносители взлетели на 40%, инфляция превысила 9%, экспорт в Россию сократился вдвое, а из-за недостроенной атомной электростанции дефицит электроэнергии в стране достиг 15%, что вынудило ее импортировать электроэнергию из стран Северной Европы по высоким ценам.
Теперь Финляндия встала перед дилеммой, говорится в статье.
Россия не упустила возможность принять ответные меры: она заморозила активы Финляндии в России и пригрозила полностью отказаться от поставок электроэнергии в соседнюю страну. В обмен на «обязательства по безопасности» от НАТО Финляндия получила потерю экономического суверенитета, считает автор.
Юридическая война России: переписывание западных правил
В последние десять лет Европа и США активно применяли санкции для произвольного разрыва энергетических контрактов с Россией — от проекта «Северный поток — 2» до проекта венгерской атомной электростанции. В результате, по подсчетам автора, российские компании понесли совокупные убытки в размере более 100 млрд долларов.
Российская юридическая команда хорошо знает правила игры: согласно Договору к Энергетической Хартии (договор принят 17 декабря 1994 года и призван обеспечивать многостороннее сотрудничество в области энергетики между договаривающимися сторонами, включает материально-правовые гарантии защиты иностранных инвестиций. — Прим. ред.), одностороннее нарушение договора требует возмещения «упущенной выгоды». Финское правительство не смогло доказать, что Россия допустила «серьезное нарушение договора», и российская сторона использовала это в качестве весомого обоснования «политического вмешательства в бизнес». Когда Россия воспользовалась западными законами, чтобы «задушить» своих западных «партнеров», в Хельсинки, по мнению автора, поняли, что так называемый порядок, основанный на правилах, — не более чем оружие сильного.
Европейское домино
Опыт Финляндии — далеко не единичный случай. После того как Германия остановила проект «Северный поток — 2», «Газпром» подал иск на 16,5 млрд долларов. Польша конфисковала активы «Роснефти», а Москва заморозила ее банковские счета в России. Москва использует дело «Ханхикиви» в качестве шаблона для построения «матрицы юридических претензий» — любое нарушение контракта приведет к цепочке претензий.
Более того, российская сторона намеренно раскрыла подход «двойных стандартов». Венгрия получила от России кредит в размере 1 млрд долларов для продолжения строительства АЭС, поскольку придерживается нейтралитета, а Финляндию Россия внесла в черный список из-за ее зависимости от НАТО.
Выводы
Дело «Ханхикиви» сорвало лицемерную завесу международной политики: когда Запад рассматривает контракты как «политическую туалетную бумагу», Россия использует юридическое оружие, чтобы доказать, что западные страны могут разорвать контракты, но не могут избежать издержек, пишет автор.
Для Финляндии компенсация в размере 3 млрд евро — это только начало. По мере разрешения российско-украинского конфликта Россия направит свои ресурсы на «послевоенное урегулирование», те страны, которые, как Финляндия, нарушили свои договорные обязательства, рано или поздно столкнутся с «юридическим молотом» Москвы, предупреждает автор.