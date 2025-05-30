«Юридический молот» Москвы: Россия выставила Финляндии счет на 3 млрд евро

Российская юридическая команда хорошо знает правила игры: согласно Договору к Энергетической Хартии (договор принят 17 декабря 1994 года и призван обеспечивать многостороннее сотрудничество в области энергетики между договаривающимися сторонами, включает материально-правовые гарантии защиты иностранных инвестиций. — Прим. ред.), одностороннее нарушение договора требует возмещения «упущенной выгоды». Финское правительство не смогло доказать, что Россия допустила «серьезное нарушение договора», и российская сторона использовала это в качестве весомого обоснования «политического вмешательства в бизнес». Когда Россия воспользовалась западными законами, чтобы «задушить» своих западных «партнеров», в Хельсинки, по мнению автора, поняли, что так называемый порядок, основанный на правилах, — не более чем оружие сильного.