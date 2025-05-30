Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге построят современную гимназию вплотную к «Радуга-парк»: карта

Современную гимназию вплотную к крупному ТРЦ построят в Екатеринбурге.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге построят новое здание для гимназии № 116 — его возведут вплотную к ТЦ «Радуга-Парк», на территории бывшего автодрома и центра картинга. Соглашение о строительстве подписали мэр города Алексей Орлов и генеральный директор девелопера «Форум-групп» Сергей Мямин.

Образовательный комплекс станет частью жилого квартала Forum Park. По проекту на участке площадью 1,8 гектара появится масштабный образовательный, культурный и спортивный центр. В нем дети смогут не только получать общее образование, но и заниматься в кружках и секциях дополнительного образования.

Корпус новой школы будет четырехэтажным и рассчитан на 600 учеников. Внутри разместятся амфитеатр, библиотечный центр с коворкингом и музеем, технологические лаборатории, медиацентр, столовая с кафе, мастерские и несколько спортивных залов.

Территория школы и стадион останутся доступными для всех жителей района. Уже в этом году планируется завершить проектирование и пройти государственную экспертизу. Сроки строительства жилья и появления гимназии будут синхронизированы.

ЕАН рассказывал, что для доступа к жилым районам застройщик пробивает новую дорогу, причем прямо по гаражам с автосервисами.