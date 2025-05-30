В Екатеринбурге построят современную гимназию вплотную к «Радуга-парк»: карта

Образовательный комплекс станет частью жилого квартала Forum Park. По проекту на участке площадью 1,8 гектара появится масштабный образовательный, культурный и спортивный центр. В нем дети смогут не только получать общее образование, но и заниматься в кружках и секциях дополнительного образования.