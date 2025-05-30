Денис Паслер и Людмила Бабушкина открыли Международный женский форум

— Вы вдохновляете, окрыляете, ведете за собой. Для вас нет ничего невозможного. Ваши достижения служат примером для всех нас. Женщинам нет равных в том, чтобы менять мир к лучшему, делать его справедливым, безопасным и благополучным, — поприветствовал участниц Денис Паслер.