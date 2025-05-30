Денис Паслер и Людмила Бабушкина открыли Международный женский форум

30 мая в Екатеринбурге стартовал Международный женский форум. Мероприятие будет проходить в уральской столице по 1 июня. В день открытия врио губернатора региона Денис Паслер приветствовал участниц и отметил роль женщин в жизни России и мира. В церемонии открытия участвовала и спикер областного парламента Людмила Бабушкина. В том числе полпред УрФО Артем Жога выступил на открытии. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
— Вы вдохновляете, окрыляете, ведете за собой. Для вас нет ничего невозможного. Ваши достижения служат примером для всех нас. Женщинам нет равных в том, чтобы менять мир к лучшему, делать его справедливым, безопасным и благополучным, — поприветствовал участниц Денис Паслер.
Людмила Бабушкина отметила, что женщины позволили сформировать в Свердловской области систему социальной защиты.
— Женщины — участницы абсолютно всех процессов, в том числе и законотворческих, — говорит Людмила Бабушкина. — В каждом созыве регионального парламента представлены женщины. Их избирают главами и депутатами в муниципальных образованиях.
На форуме пройдет пленарная сессия, на которой будут выступать приглашенные эксперты из Беларуси, Египта, Киргизии, России и Шри-Ланки. Событие охватывает вопросы демографии, бизнес-сообществ, поддержки семьи и материнства.