В Ташкентском метрополитене начнутся профилактические работы: некоторые станции кольцевой линии временно закроют

Эта линия, соединяющая 14 станций от «Технопарка» до «Кипчака», не будет полностью закрыта — движение поездов будет приостанавливаться поэтапно, участками.
Первыми под временное закрытие попадают станции «Турон» (13-я) и «Кипчак» (14-я). Движение между ними будет приостановлено уже с 8 июня. То есть после 8 июня метро будет курсировать только до станции «Курувчилар».
В пресс-службе Ташкентского метрополитена объяснили необходимость таких мер. По их словам, надземная кольцевая линия эксплуатируется уже несколько лет, и в соответствии с международной практикой требуется провести профилактические работы для обеспечения безопасности движения поездов, пассажиров и повышения качества предоставляемых услуг. Речь идёт о комплексной проверке состояния эстакад, путей и станционного оборудования.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан, власти организуют бесплатные автобусы — так называемые метробусы — которые будут курсировать по маршруту «Кипчак — Курувчилар — Кипчак». Они будут работать ежедневно с 05:00 до 23:00, синхронно с графиком метро.
Метрополитен просит отнестись к изменениям с пониманием, так как профилактика необходима для предотвращения более серьёзных аварий и сбоев в будущем. О следующих этапах закрытия участков будет сообщено заранее. Следите за обновлениями.