В Краснодаре мошенники обманули покупателей элитных иномарок по «южной схеме»

«Я думаю, что пострадавшие выдумывают, я никогда этим не занимался, тем более такие машины. Они сейчас стоят у нас на парковках, потому что когда они стояли в отделе полиции — там никаких условий для хранения. Через суд выпросили их обратно, машины недешевые. Я считаю, что претензии потерпевших должны быть адресованы к тому, у кого они покупали машины, но, с другой стороны, их тоже можно понять», — сказал Борцов.