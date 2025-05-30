В Казани более 600 квартир считаются бесхозными

В Казани 652 квартиры числятся бесхозными и подлежат передаче в муниципальную собственность, если их владельцы не зарегистрируют права в Росреестре. Об этом сообщили в городском комитете ЖКХ.
Речь идет о недвижимости, права на которую возникли до 2000 года, но не были внесены в ЕГРН, а также о квартирах без свидетельства о госрегистрации, выданного в период с 2000 по 2013 год.
В 2023—2024 годах специалисты выявили 49,8 тысячи таких объектов. Большинство собственников уже оформили документы, однако по 32 квартирам начата процедура признания их бесхозными, по одной из них решение уже вынесено.
В комитете пояснили, что проживание без зарегистрированного права считается необоснованным. Такое жилье должно быть передано в собственность города, а жильцы подлежат выселению по решению суда без предоставления альтернативного жилья. Чтобы этого избежать, владельцам нужно обратиться в МФЦ и зарегистрировать право собственности.
Ранее мэрия Казани утвердила реализацию 22 строительных проектов в центре города.