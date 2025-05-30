Минниханову и Мантурову показали новейшие КАМАЗы

Как сообщила пресс-служба Раиса РТ, в научно-техническом центре КамАЗа первому вице-премьеру и главе республики представили ряд новейших высокотехнологичных автомобилей поколения К5, а также карьерные самосвалы семейства «Атлант», водоробус КамАЗ-6290 и бортовой электрический мусоровоз КамАЗ-53199 («Чистогор»).
КамАЗ представил комплекс технических решений, которые позволяют управлять грузовиками водителям с ограниченными физическими возможностями. Автомобиль оснащён устройством, которое поднимает и размещает водителя в кабине. Управление автомобилем полностью реализовано на рулевом колесе. Мантуров поручил Минтрансу, Минпромторгу совместно с Росстандартом, а также Минздраву проработать нормативное регулирование для обеспечения возможности допуска водителей с ОВЗ к коммерческим перевозкам на спецоборудованных автомобилях. Такие решения могут быть востребованы в том числе для участников СВО.
В «Олимпе», резидентами которого станут предприятия в сфере радиоэлектронной промышленности, откроют Центр электроники и элементов питания ПАО «КамАЗ», специализирующийся на разработке и выпуске образцов электронных компонентов для грузовых и пассажирских транспортных средств с водородными топливными элементами и на электрической тяге. Совокупно федеральные власти, РТ и КамАЗ инвестировали в проект по созданию нового технопарка свыше 2 млрд рублей.
Мы сегодня получили возможность ознакомиться с результатами научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по технологиям, связанным с развитием водородных двигателей или накопителей. Это направление у нас в стране развивается достаточно активно. При этом отрасли применения очень широкие. Это не только автомобилестроение, это и речные суда. Мы должны сохранять свой потенциал, не снижая темпов. Это межведомственная задача. Сегодня коллеги обозначили ряд вопросов, которые нужно решить. Мы будем этим направлением активно заниматься.
Минниханов напомнил, что «Олимп» создан за короткое время благодаря инициативе КАМАЗа и поддержке федерального правительства.
«Это результат системной работы по созданию высокотехнологичной инфраструктуры для развития республики и всей страны. Проект реализован при федеральной поддержке, и благодаря этому первый этап строительства технопарка завершён в кратчайшие сроки. Для нас важно, что технопарк — ещё и образовательная площадка, и центр подготовки инженерных кадров. За последние годы многое сделано в части поддержки высшей школы. Уверен, что “Олимп” станет местом инноваций, где будут рождаться прорывные технологии и вырастет новое поколение инженеров. Мы всегда будем поддерживать. Хочу пожелать, чтобы здесь появились те открытия, которые обеспечат технологическую независимость страны», — сказал Раис РТ.
Также Мантуров и Минниханов оставили памятные записи в электронной книге почетных гостей.
Напомним, что сегодня Денис Мантуров провел первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 400-летия со дня основания города Набережные Челны и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ».