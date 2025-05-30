Минниханову и Мантурову показали новейшие КАМАЗы

Мы сегодня получили возможность ознакомиться с результатами научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по технологиям, связанным с развитием водородных двигателей или накопителей. Это направление у нас в стране развивается достаточно активно. При этом отрасли применения очень широкие. Это не только автомобилестроение, это и речные суда. Мы должны сохранять свой потенциал, не снижая темпов. Это межведомственная задача. Сегодня коллеги обозначили ряд вопросов, которые нужно решить. Мы будем этим направлением активно заниматься.