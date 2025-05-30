Белорусские компании берут все меньше валютных кредитов

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Объем кредитов, которые банки выдали различным секторам экономики, на 1 мая составил более 88,4 млрд в рублевом эквиваленте, следует из данных Нацбанка.
При этом очевидно, что как частные, так и государственные компании все больше отдают предпочтение белорусскому рублю и кредитуются именно в этой валюте. Объем кредитов в нацвалюте существенно вырос. В начале 2024 года общая сумма была около 52 млрд рублей, в январе нынешнего года — 65,3 млрд, а на 1 мая — уже более 69 млрд.
Общая сумма кредитов в инвалюте с начала прошлого года колеблется примерно между 18,5 млрд и 20 млрд в рублевом эквиваленте (от 5,4 млрд до 6,5 млрд в пересчете на доллары). При этом нет устойчивого роста этого вида задолженности.
В госсекторе сумма кредитов, взятых в рублях, с января 2024 года в основном растет, равно как и в частном секторе. На 1 мая у госкомпаний общая сумма превышает 20,6 млрд рублей, а у частных — 18,9 млрд.
В апреле этого года Нацбанк взял курс на рост инвестиционного кредитования и на снижение потребительского (за исключением кредитов на отечественные товары). Статистика показывает, что такая тенденция уже наметилась.
На протяжении минувшего года сумма кредитов физлиц, которые они брали именно на потребительские нужды, динамично росла. На 1 января 2024 года было свыше 6,9 млрд рублей, а на 1 января 2025-го — около 10,1 млрд. К 1 мая объем вырос лишь до 10,8 млрд, то есть уже не так существенно, как было в прошлом году.