Белорусские компании берут все меньше валютных кредитов

На протяжении минувшего года сумма кредитов физлиц, которые они брали именно на потребительские нужды, динамично росла. На 1 января 2024 года было свыше 6,9 млрд рублей, а на 1 января 2025-го — около 10,1 млрд. К 1 мая объем вырос лишь до 10,8 млрд, то есть уже не так существенно, как было в прошлом году.