В Самарской области в два крупных инвестпроекта вложат дополнительные средства

В Самарской области прошло очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники обсудили возможные изменения в двух важных для региона инвестпроектах, которые планируют расширять.
Один из них — производство автомобильных компонентов, второй — аквакомплекс для отдыха и оздоровления.
Заместитель председателя правительства области, министр экономического развития и инвестиций Павел Финк отметил, что бизнес активно развивается в регионе благодаря поддержке со стороны властей.
«Инвесторы видят, что в Самарской области созданы комфортные условия для работы. Это помогает быстрее запускать проекты и наращивать обороты», — сказал он.
По итогам заседания участники приняли решение в пользу корректировки условий этих проектов. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на заседании Инвестиционного комитета при губернаторе.
Напомним, что за 2024 год объем инвестиций в основной капитал составил 568,6 млрд рублей — это почти на 46 млрд больше, чем в 2023 году.
Бизнес вкладывал средства в такие направления, как стройматериалы, фармацевтика, транспорт, пищевая промышленность, туризм, химия и логистика.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал важность выполнения задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным: к 2030 году увеличить инвестиционную активность не менее чем на 60%. За ближайшие пять лет регион планирует привлечь до 4 триллионов рублей.
Все инвестпроекты в Самарской области сопровождаются в формате «одного окна» через Агентство по привлечению инвестиций. Подробности — на сайте Агентства.