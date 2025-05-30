От небольшого проекта к одной из крупнейших бирж Восточной Европы. Чего достигла БУТБ за 20 лет

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа за 20 лет развилась от небольшого проекта до одной из крупнейших бирж в Восточной Европе. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время торжественного мероприятия, посвященного 20-летию БУТБ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Поздравляю сотрудников с 20-летием Белорусской универсальной товарной биржи. По историческим меркам 20 лет — это немного, но биржа за это время прошла значительный путь от небольшой площадки до одной из крупнейших бирж в Восточной Европе с продажей широкой номенклатуры товаров. Цифры говорят сами за себя: от небольшого объема сделок в период становления биржи вы вышли по итогам 2024 года на сумму заключенных сделок в Br13 млрд», — сказал Виктор Каранкевич.
Вице-премьер поблагодарил сотрудников БУТБ за профессионализм, трудолюбие и преданность своему делу. Также он вручил им благодарности премьер-министра и почетные грамоты Совета Министров.
Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил, что из небольшого, но весьма амбициозного проекта родилась современная и эффективная электронная площадка, которая сегодня играет значимую роль в экономике страны. «Рад, что сегодня в зале присутствуют те, кто создавал этот проект. Вам есть чем гордиться. Сегодня Белорусская универсальная товарная биржа известна в 81 стране мира — именно столько стран сегодня работает на нашей площадке», — подчеркнул он.
Как сообщалось, за первый квартал 2025 года на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи заключено 140,7 тыс. сделок на общую сумму Br3,69 млрд, что на 28,6% выше уровня аналогичного периода 2024 года. По состоянию на 31 марта 2025 года на БУТБ для участия в биржевых торгах аккредитованы более 36 тыс. компаний, из которых более 8 тыс. нерезидентов из 81 зарубежной страны.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Главная функция биржи — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. -0-
Фото Сергея Шелега.