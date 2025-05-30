От небольшого проекта к одной из крупнейших бирж Восточной Европы. Чего достигла БУТБ за 20 лет

«Поздравляю сотрудников с 20-летием Белорусской универсальной товарной биржи. По историческим меркам 20 лет — это немного, но биржа за это время прошла значительный путь от небольшой площадки до одной из крупнейших бирж в Восточной Европе с продажей широкой номенклатуры товаров. Цифры говорят сами за себя: от небольшого объема сделок в период становления биржи вы вышли по итогам 2024 года на сумму заключенных сделок в Br13 млрд», — сказал Виктор Каранкевич.