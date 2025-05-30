Стало известно, сколько экскортниц собирается работать на ПМЭФ в Петербурге

Стоимость услуг варьируется от 3 до 50 тысяч рублей в час. За минимальную цену клиент может рассчитывать лишь на массаж, тогда как премиальные предложения включают не только интимные услуги, но и сопровождение. Большинство девушек устанавливают расценки в диапазоне 10−20 тысяч рублей в час, работая как индивидуально, так и в составе борделей. При этом к петербургским эскортницам могут присоединиться работницы из других городов: например, из Москвы ожидается приезд около 50 девушек, чьи расценки значительно выше — до 100 тысяч рублей за час и 300 тысяч за ночь.