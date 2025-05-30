Стало известно, сколько экскортниц собирается работать на ПМЭФ в Петербурге

Сотни работниц российской секс-индустрии начали подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В преддверии события один из крупнейших маркетплейсов эскорт-услуг ввел специальный тег, позволяющий девушкам обозначить свою доступность в период проведения форума. По данным «Ленты.ру», в Санкт-Петербурге уже зарегистрированы более 400 анкет, из которых около 180 содержат соответствующий тег.
Стоимость услуг варьируется от 3 до 50 тысяч рублей в час. За минимальную цену клиент может рассчитывать лишь на массаж, тогда как премиальные предложения включают не только интимные услуги, но и сопровождение. Большинство девушек устанавливают расценки в диапазоне 10−20 тысяч рублей в час, работая как индивидуально, так и в составе борделей. При этом к петербургским эскортницам могут присоединиться работницы из других городов: например, из Москвы ожидается приезд около 50 девушек, чьи расценки значительно выше — до 100 тысяч рублей за час и 300 тысяч за ночь.
Администрация маркетплейса отмечает, что тег #доступен всем зарегистрированным моделям, а в разделе сайта уже создана временная категория для удобства клиентов. Традиционно ПМЭФ привлекает не только бизнесменов и политиков, но и представителей индустрии эскорта, что делает форум одним из ключевых событий в их профессиональном календаре.