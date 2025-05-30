Оценены потери бюджета США из-за отмены судом налоговых пошлин

Соединенные Штаты Америки (США) рискуют потерять два триллиона долларов из-за приостановки импортных пошлин по решению суда. Также это приведет к срыву налоговой реформы президента Дональда Трампа. Такой прогноз дало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки авторитетных американских экономистов.
«Бюджетные поступления могут сократиться примерно на 2 триллиона за десять лет», — говорится в публикации.
Эксперты также считают, что даже временна приостановка пошлин со стороны США способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
Напомним, в начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины для 185 государств. Базовая ставка на все импортируемые товары составила 10%, для ряда государств — существенно выше. Например, для Вьетнама — 46%, Китая — 34%, для Европейского союза — 20%.
Пекин в свою очередь объявлял о введении в отношении американской продукции тарифы в размере 34%. Комиссия по тарифам при Государственном совете КНР заявила, что идет на этот шаг, «отвечая на тарифную политику президента США Дональда Трампа».
Также Дональд Трамп рекомендовал с 1 июня текущего года для стран ЕС увеличить пошлины до 50% «из-за сложности ведения торговых переговоров» с государствами объединения.