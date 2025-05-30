За счет чего растут в Беларуси золотовалютные резервы, рассказал глава Нацбанка

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За счет чего растут в Беларуси золотовалютные резервы, в интервью телеканалу ОНТ рассказал председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.
Будут ли в Беларуси ограничивать прием и продажу долларов старого образца, рассказал глава Нацбанка.
Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси выросли на $872,7 млн за апрель 2025 года и составили $10,942 млрд по состоянию на 1 мая 2025 года, обновив исторический максимум.
«Золотовалютные резервы — один из главных показателей экономической безопасности государства, так называемая подушка безопасности, которую государство может задействовать в сложные моменты для своей экономики, — сказал Роман Головченко. — Мы вплотную приблизились к $11 млрд. В самое ближайшее время, я думаю, этот рубеж тоже будет преодолен».
По словам главы Нацбанка, рост сложился за счет нескольких факторов. Ключевой — правильно выбранная политика по управлению ЗВР. «Государство определяет само, в чем хранить эти резервы, в какой пропорции, в каких активах. Они могут быть абсолютно разные. Это может быть и иностранная валюта, и драгоценные камни, и драгоценные металлы, и акции, облигации. Целый ряд инструментов используется. Выбранная политика по управлению золотовалютными резервами принесла нам очень неплохой доход за счет того, что значительную часть своих активов мы держали в монетарном золоте и иных высоколиквидных активах. Соответственно, возросшая стоимость золота на мировом рынке очень активно сыграла на укрепление наших резервов», — сказал Роман Головченко.
Вторым фактором, который повлиял на результат, он назвал продажу валюты населением и субъектами хозяйствования. У граждан есть доверие к белорусскому рублю.
«Национальный банк проводит исключительно точечные интервенции, к которым прибегаем для сглаживания каких-то пиковых колебаний. Этот инструмент применяется весьма редко. Во многом это объясняется в принципе устойчивостью нашей национальной валюты и серьезным укреплением доверия со стороны субъектов хозяйствования, юридических лиц, граждан к национальной валюте. Более того, в 2020 году правительство и Национальный банк приняли стратегию повышения уровня доверия к национальной валюте, которая включает в себя целый ряд конкретных мероприятий. И конечная цель — девалютизация экономических отношений в нашей стране», — сказал Роман Головченко.
Речь идет об отказе от привязки ставок арендной платы к валюте, ряде запретов на осуществление расчетов в валюте. «Это касается, например, договоров факторинга по внешнеэкономическим договорам, расчетов между резидентами за энергоносители в валюте и так далее. И, соответственно, мы наблюдаем очень серьезное укрепление доверия к белорусскому рублю. Связано это во многом опять-таки с тем, что в течение достаточно уже долгого времени мы не допускаем никаких шоков. И именно финансовая стабильность в стране является залогом доверия к национальной валюте», — добавил Роман Головченко, обратив внимание в том числе на тенденцию устойчивого роста депозитов в национальной валюте. -0-