За счет чего растут в Беларуси золотовалютные резервы, рассказал глава Нацбанка

По словам главы Нацбанка, рост сложился за счет нескольких факторов. Ключевой — правильно выбранная политика по управлению ЗВР. «Государство определяет само, в чем хранить эти резервы, в какой пропорции, в каких активах. Они могут быть абсолютно разные. Это может быть и иностранная валюта, и драгоценные камни, и драгоценные металлы, и акции, облигации. Целый ряд инструментов используется. Выбранная политика по управлению золотовалютными резервами принесла нам очень неплохой доход за счет того, что значительную часть своих активов мы держали в монетарном золоте и иных высоколиквидных активах. Соответственно, возросшая стоимость золота на мировом рынке очень активно сыграла на укрепление наших резервов», — сказал Роман Головченко.