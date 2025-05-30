Будут ли в Беларуси ограничивать прием и продажу долларов старого образца, рассказал глава Нацбанка

Говоря о долларах и других валютах, которые обладают всеми признаками платежеспособности, но относятся к разным временным выпускам, глава Нацбанка сказал: «На уровне государства не принималось и не будет приниматься никаких решений по ограничению приема или продажи купюр разных годов выпуска — более старых или более новых. Надо понимать, что в условиях отсутствия такой массовой подпитки иностранной валюты мы в принципе ограничены теми банкнотами, которые циркулируют в стране».