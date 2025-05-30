Украина пропустит выплату в $665 млн по госдолгу из-за вероятности дефолта

Киев не станет выплачивать майский платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, чтобы не допустить полноценного дефолта, передает Bloomberg со ссылкой на Минфин Украины.
При этом текущий пропуск платежа, как отмечается, не является полноценным дефолтом, поскольку ранее руководство страны договорилось с инвесторами, что пропуск платежа по ВВП-варрантам не будет иметь последствий для традиционных международных облигаций.
Подобные бумаги дают инвесторам право получить средства, если экономический рост эмитента превышает 3% в течение года.
Такого показателя Украина достигла в 2023 году, однако власти указали на то, что это произошло не из-за развития экономики, а из-за провала в 2022 году.
Ранее экс-спикер Рады Разумков заявил, что Украина находится в преддефолтном состоянии.