«Интеграл» планирует развивать силовую электронику

«В настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволят нам в ближайшей перспективе расширить номенклатуру производимой продукции, улучшить качество ее. Микроэлектроника — это не просто высокотехнологическая отрасль промышленности. Это, если можно так сказать, драйвер или основа развития страны, потому что микроэлектронные приборы, в том числе нашего производства, сейчас в составе практически любой аппаратуры — от бытовой лампочки светодиодной до атомного реактора», — рассказал Руслан Богослав.