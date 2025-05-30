30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Интеграл» планирует развивать силовую электронику, сообщил в эфире телеканала СТВ главный помощник генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» Руслан Богослав, сообщает БЕЛТА.
«В настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволят нам в ближайшей перспективе расширить номенклатуру производимой продукции, улучшить качество ее. Микроэлектроника — это не просто высокотехнологическая отрасль промышленности. Это, если можно так сказать, драйвер или основа развития страны, потому что микроэлектронные приборы, в том числе нашего производства, сейчас в составе практически любой аппаратуры — от бытовой лампочки светодиодной до атомного реактора», — рассказал Руслан Богослав.
Ряд изделий разрабатывается в рамках подписанной дорожной карты Беларуси с Российской Федерацией. В ближайшем будущем они выйдут на рынок.
«Наша продукция достаточно широко востребована в своей нише. В рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуем, уже модернизируем имеющееся оборудование, расширяем его состав и количество. Планируем развивать силовую электронику, потому что сейчас идет развитие электротранспорта — от самокатов и других средств персональной мобильности до электрокаров. А здесь уже нужны силовые приборы, силовая электроника, которая позволяет обрабатывать электрические сигналы, накапливать электроэнергию, распределять ее», — сказал Руслан Богослав. -0-