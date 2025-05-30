Глава Нацбанка Головченко сказал, можно ли заработать на долларах в Беларуси

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко объяснил в эфире телеканала ОНТ на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси.
Так, имея в апреле 2024 года свободную 1000 белорусских рублей, житель республики мог вложить эти средства в тот или иной финансовый инструмент. Скажем, один гражданин положил 1000 рублей на срочный вклад под фиксированную ставку 11,5% годовых, а другой купил на данную сумму доллары США.
— Наступил апрель 2025 года, — описывает дальнейшую ситуацию Головченко. — Вы пошли в банк, сняли свои деньги вместе с начисленными процентами и получили 1115 рублей. Соответственно, ваш чистый доход составил 115 рублей. Вы вернули свою 1000 и сверху на него получили 115 рублей.
А вот с долларами ситуация сложилась менее приятная: при обмене купленной год назад валюты он смог получить не 1000, а только 950 рублей.
— Он не то что не заработал, а еще 50 рублей потерял за год по сравнению с той суммой, которую он менял на доллары. Соответственно, разница в вашем доходе составила 16,5%, — резюмировал глава Нацбанка Беларуси.
В целом, по словам Головченко, устойчивый рост депозитов в белорусских рублях как граждан, так и субъектов хозяйствования связан с тем, что государство не допускает никаких шоков достаточно долгий период.
— Именно финансовая стабильность в стране является залогом доверия к национальной валюте, — отметил Роман Головченко.
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