Глава Нацбанка Головченко сказал, можно ли заработать на долларах в Беларуси

Так, имея в апреле 2024 года свободную 1000 белорусских рублей, житель республики мог вложить эти средства в тот или иной финансовый инструмент. Скажем, один гражданин положил 1000 рублей на срочный вклад под фиксированную ставку 11,5% годовых, а другой купил на данную сумму доллары США.