«Вкусно — и точка» не переживет возвращения McDonalds в Россию

При возвращении в Россию McDonald’s может начать работать параллельно с «Вкусно — и точка».
Если McDonald’s решит вернуться на российский рынок и возобновить деятельность с нуля, сеть ресторанов «Вкусно и точка» может лишиться до 75% своей выручки. Об этом сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«McDonald’s может начать работать параллельно с “Вкусно — и точка”, то есть с нуля. В таком случае российской сети станет несладко. За счет оригинального бренда и стандартов McDonald’s отберет у “Вкусно — и точка” три четверти выручки, около 75%», — рассказал Разуваев в разговоре с «Ридусом».
Аналитик отметил, что Россия обеспечивала McDonald’s не менее 10% совокупной чистой прибыли, что является значительным показателем. Поэтому вопрос о возможном возвращении компании на российский рынок может рассматриваться серьезно. При этом, по словам эксперта, McDonald’s, вероятно, не потребуется выкупать прежний бизнес — достаточно будет заплатить так называемый «входной билет», что в условиях дефицитного бюджета вполне возможно.
Возвращение McDonald’s на российский рынок потребует от компании значительных финансовых вложений. Основатель «Теремка» Михаил Гончаров отметил, что размер потенциального обратного выкупа определяется текущими показателями работы сети «Вкусно — и точка», передает VSE42.Ru.