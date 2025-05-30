«Вкусно — и точка» не переживет возвращения McDonalds в Россию

«McDonald’s может начать работать параллельно с “Вкусно — и точка”, то есть с нуля. В таком случае российской сети станет несладко. За счет оригинального бренда и стандартов McDonald’s отберет у “Вкусно — и точка” три четверти выручки, около 75%», — рассказал Разуваев в разговоре с «Ридусом».