Глава Нацбанка Головченко: Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца

— Раньше у нас никогда не возникало этих проблем. Банки аккумулировали валюту, которая по тем или иным причинам выходит из употребления, меняли ее на более новую, — отметил Головченко. — Но в условиях санкций в отношении финансового сектора банка в Беларуси поменять ветхие и поврежденные доллары стало не так просто.