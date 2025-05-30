Глава Нацбанка Головченко: Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал в эфире телеканала ОНТ, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца.
По словам Головченко, на уровне государства не будет приниматься решения как по доллару США, так и по другим валютам, имеющим все признаки платежеспособности, относительно ограничению приема или продажи таких купюр. Вместе с тем глава Нацбанка пояснил:
— Надо понимать, что в условиях отсутствия такой массовой подпитки иностранной валюты мы ограничены теми банкнотами, которые циркулируют в стране.
Роман Головченко напомнил, что доллары США и другие иностранные купюры всех образцов в Беларуси принимаются по одинаковой цене.
Касаемо доллара и прочей валюты, председатель правления Национального банка республики добавил: эмитент определенной валюты «обеспечивает банкнотообменные операции для иностранных организации, в том числе и банков, чтобы подкрепить их наличной валютой, например, взамен ветхой, изношенной, поврежденной». Но сейчас возможности Беларуси стали более ограничены.
— Раньше у нас никогда не возникало этих проблем. Банки аккумулировали валюту, которая по тем или иным причинам выходит из употребления, меняли ее на более новую, — отметил Головченко. — Но в условиях санкций в отношении финансового сектора банка в Беларуси поменять ветхие и поврежденные доллары стало не так просто.
Кроме того, глава Нацбанка Роман Головченко объяснил на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси в 2025 году.
Тем временем мы сообщали, что минский Красный костел начнут ремонтировать в июне 2025 года.
А Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.
Минтруда же сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.
Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.