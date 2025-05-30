В Москве презентовали масштабное исследование на тему климатической и ESG-повестки

Екатерина Солугина-Сороковая, первый вице-президент Газпромбанка, комментируя исследование, отметила, что за год российского председательства повестка БРИКС серьезно расширилась. «Когда мы начинали активно в этом участвовать, честно говоря, даже не верили в то, что что-то может из этого выйти, потому что БРИКС такая специфичная организация, без секретариата. А без секретариата сложно реализовывать даже то, о чем договорились», — подчеркнула она.