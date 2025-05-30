Reuters: Украине нужно 500 млн евро для восстановления портовой инфраструктуры

По словам Кашубы, в результате боевых действий были повреждены почти 400 объектов портовой инфраструктуры. 500 миллионов евро необходимо только для начального восстановления критической инфраструктуры. По словам Кашубы, общая сумма обновления составляет около одного миллиарда евро.