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Reuters: Украине нужно 500 млн евро для восстановления портовой инфраструктуры

Украине необходимо 500 миллионов евро для срочного восстановления критической портовой инфраструктуры на Черном море, пострадавшей в ходе российских обстрелов. Об этом сообщил заместитель министра развития общин Андрей Кашуба.

Всего Украине необходимо около миллиарда евро.

Украине необходимо 500 миллионов евро для срочного восстановления критической портовой инфраструктуры на Черном море, пострадавшей в ходе российских обстрелов. Об этом сообщил заместитель министра развития общин Андрей Кашуба.

По словам Кашубы, в результате боевых действий были повреждены почти 400 объектов портовой инфраструктуры. 500 миллионов евро необходимо только для начального восстановления критической инфраструктуры. По словам Кашубы, общая сумма обновления составляет около одного миллиарда евро.