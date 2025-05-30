В Раде назвали потери Украины из-за теневых схем

Гетманцев подчеркнул, что одним из источников для покрытия потребности в дополнительном финансировании армии, составляющей около 400 млрд гривен ($9,6 млрд), может стать вывод экономики «из тени». Он также отметил, что в текущем году за счет этого фискальные органы могут обеспечить поступление в государственный бюджет $4 млрд, и такая задача поставлена перед налоговой службой.