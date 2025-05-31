Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 31 мая перед летом

В Национальном банке установили курсы валют на 31 мая 2025 года, субботу. В итоге перед первым днем лета курс доллара, курс евро и курс российского рубля Нацбанком сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 31 мая, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9968 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7777 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 30 мая, в субботу, 31 мая, курс доллара, курс и курс российского рубля не поменялись.
Тем временем премьер-министр Беларуси Турчин сказал, когда введут новые нормы выкупа арендного жилья.