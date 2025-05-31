Глава ВТБ уверен в снижении ставки ЦБ в следующую пятницу

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари после прогноза первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о сохранении ключевой ставки. «Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. “Сакральное знание” с точным движением ключевой ставки доступно только “магистрам игры” из ЦБ», — передал Костин РБК через пресс-службу, уточнив, что это «пари на 10 щелчков». Об этом пишет РБК.
Накануне «недели тишины» перед заседанием по ставке 6 июня зампред Банка России Филипп Габуния заявил, что варианты решений по ставке будут «более разнообразными, чем в апреле». Напомним, что на прошлом заседании 25 апреля совет директоров Банка России в четвертый раз подряд оставил ставку неизменной, она по-прежнему находится на историческом максимуме.