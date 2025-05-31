На Украине отказались выплачивать $665 млн по госдолгу

«Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025-го, составляет 665 453 507,6 доллара. В то же время Украина напоминает владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации», — указано в заявлении.