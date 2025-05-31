На Украине отказались выплачивать $665 млн по госдолгу

Министерство финансов Украины отказалось выплачивать сумму свыше $665 млн по государственному долгу из-за риска дефолта.
«Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025-го, составляет 665 453 507,6 доллара. В то же время Украина напоминает владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации», — указано в заявлении.
В августе 2024 года власти аннулировали положение о кросс-дефолте. Это означает, что отсрочка выплат по государственным деривативам не приводит к дефолту по внешним государственным займам. При таких обстоятельствах угроза финансовой стабильности страны отсутствует.
Минфин Украины ранее сообщил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами — держателями ВВП-варрантов — продолжаются.
ВВП-варрант представляет собой государственную долговую бумагу, выплаты по которой зависят от роста ВВП: при превышении установленного порога держатели получают дополнительные суммы. Данный инструмент увязывает доходность с экономическими показателями страны. Украина обязана осуществлять выплаты по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП более трех процентов, что было зафиксировано в 2023 году.