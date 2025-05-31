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ЦБ может снизить ключевую ставку: глава ВТБ заключил пари

Глава ВТБ Костин верит в снижение ключевой ставки и заключил пари.

Источник: Комсомольская правда

В начале июня Центробанк выступит с решением о ключевой ставке. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что процент вновь останется неизменным. На это ответил глава Банка Андрей Костин. Он предложил «пари на десять щелчков» по решению Центрального Банка РФ, транслирует РБК.

Андрей Костин не согласился с прогнозом о сохранении ключевой ставки. Глава ВТБ уверен, что ЦБ снизит процент. Сейчас ключевая ставка установлена на уровне 21%.

«Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные», — объяснил Андрей Костин.

Между тем, в Госдуме предложили изменить дизайн сторублевой купюры. На банкноте может появиться изображение карты с освобожденными бойцами ВС России регионами.