ЦБ может снизить ключевую ставку: глава ВТБ заключил пари

В начале июня Центробанк выступит с решением о ключевой ставке. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что процент вновь останется неизменным. На это ответил глава Банка Андрей Костин. Он предложил «пари на десять щелчков» по решению Центрального Банка РФ, транслирует РБК.