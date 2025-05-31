Американский профессор объяснил, как санкции укрепили российскую экономику

«Очевидно, санкционный режим не разрушил российскую экономику, несмотря на все заявления о том, что он должен был это сделать. Санкции не сработали. Они не дали тех результатов, которых ожидали западные правительства. Они не нанесли огромного ущерба, а в каком-то смысле даже укрепили российскую экономику», — подчеркнул Сакс в интервью ТАСС.