Санкции помогли укрепить российскую экономику.
Введенные против России западные санкции не разрушили, а в определенной мере укрепили экономику страны. Об этом сообщил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (США), профессор Джеффри Сакс.
«Очевидно, санкционный режим не разрушил российскую экономику, несмотря на все заявления о том, что он должен был это сделать. Санкции не сработали. Они не дали тех результатов, которых ожидали западные правительства. Они не нанесли огромного ущерба, а в каком-то смысле даже укрепили российскую экономику», — подчеркнул Сакс в интервью ТАСС.
Профессор пояснил, что ограничения привели к определенным трудностям для России, однако эти вызовы стали стимулом для внутреннего развития. По его словам, санкции подтолкнули российскую экономику к укреплению связей с Китаем и Индией, а ранее зависимые от импорта отрасли получили дополнительный импульс для роста за счет развития внутреннего производства.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что санкции, введенные против России при предыдущей администрации США, были неэффективны и Вашингтон планирует ужесточить ограничения совместно с европейскими партнерами. По его словам, новые меры могут быть приняты в зависимости от хода переговоров по урегулированию ситуации на Украине, а причиной мягкости прежних санкций был страх роста внутренних цен на нефть.